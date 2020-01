ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ನೌಕಾಪಡೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ 'ತೇಜಸ್‌' ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ವಾಹಕ ಹಡಗು 'ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ'ದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು, ಮತ್ತೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಡಗು ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಾರುವ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೌಕಾಪಡೆ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ಮಿಗ್‌–29' ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ 30 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ವಿಮಾನವು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌' (ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಇಳಿಕೆ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.

The developmental LCA (N) MK1 achieved an important milestone today with the successful Arrested Landing on board the #IndianNavy aircraft carrier #INSVikramaditya . @PMOIndia @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @DRDO_India @PIB_India @DDNational

'ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಟ್ವಿನ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ರಹದಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೌಕಾಪಡೆ ಆವೃತ್ತಿಯ 57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

Extremely happy to learn of the maiden landing of DRDO developed LCA Navy on INS Vikramaditya.

This successful landing is a great event in the history of Indian Fighter aircraft development programme.

Congratulations to Team @DRDO_India & @indiannavy for this achievement.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 11, 2020