ಜಾರ್ಖಾಂಡ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ| ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು, ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ

ರಾಂಚಿ: ಜಾರ್ಖಾಂಡ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಕ್ಸಲ್‌ ಪೀಡಿತ ಗುಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಸಾಯ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 63.36% ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

63.36% polling in second phase of #JharkhandAssemblyPolls

— Press Trust of India (@PTI_News) December 7, 2019