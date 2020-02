ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲು: ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಪಿ.ಸಿ. ಚಾಕೋ

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿ.ಸಿ. ಚಾಕೋ ಬುಧವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್ಐನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 2013ರಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಗತಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಉದಯಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಗ್ಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಎಪಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ವೋಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ನಾವು ವಿಫಲರಾದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಭಾಷ್ ಚೋಪ್ರಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PC Chacko, Congress: I did not say that we lost in Sheila Ji's time, it is being wrongly interpreted. We lost in 2013, even in 2014, 2015 & 2017. I know who are the people behind all this issue, there is a deliberate campaign against me, I have seen this earlier also pic.twitter.com/KawlPJo5e1