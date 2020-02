‘ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್‌’ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೊರಳಿದ ಮಾತುಗಳಿವು!

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್‌’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಂಟು, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್‌ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಪ್ಪು ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೊರಳಿದ ಮಾತುಗಳೇನು?

ನುಮುಸ್ತೆ – ನಮಸ್ತೆ

ಅಬಾಬಾದ್‌– ಅಹಮದಾಬಾದ್‌

ಚೀ ವಾಲಾ – ಚಾಯ್‌ ವಾಲಾ

ಗುಜಾತ್‌ – ಗುಜರಾತ್‌

ಶೋಜೆ – ಶೋಲೆ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇ – ಕಾ– ಮುನಂದ – ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ‌

ಸುಚಿನ್‌ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌ – ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌

ಚಂದ್ರಜ್ಯಾನ್‌ – ಚಂದ್ರಯಾನ

Chai wala? Chee wala? President Trump stumbles on Indian names, Hindi word during his first official visit to India https://t.co/M80NPJhuA8 pic.twitter.com/BqJXGaQQSO