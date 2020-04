ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಪಾಸಿಟಿವ್‌!

ಶಿಮ್ಲಾ: ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಬಂದಿದ್ದು, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

‘ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಉನಾ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪಾಸಿಟೀವ್‌ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು,’ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

