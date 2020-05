ಮುಂಬೈ: ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅವರವರ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ದೇಶದ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೋನುನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತೀರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಕೇಳಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಅವಳಪ್ಪನ ಪರವಾಗಿ ಸೋನುನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬೇಡಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Now this is something very challenging. Will try my best 😜 https://t.co/PUkC9xHnHs

