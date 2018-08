ಚಳವಳಿಗಾರರ ಬಂಧನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ: ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತು

ನವದೆಹಲಿ: ‘ಮಾವೋವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಐವರು ಚಳವಳಿಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್‌ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 3.45ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸುದ್ದಿತಾಣ ‘ಲೈವ್‌ಲಾಇಂಡಿಯಾ’ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಚಳವಳಿಗಾರರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೃತ್ಯವು ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹಲವು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

ಚಳವಳಿಗಾರರ ಬಂಧನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನುಸಿಂಘ್ವಿ, ಇಂದಿರಾ ಜೈಸಿಂಗ್, ದುಷ್ಯಂತ್‌ ದವೆ, ರಾಜು ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ವೃಂದಾ ಗ್ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಅಮರೇಂದ್ರ ಶರಣ್ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠದ ಎದುರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ರೊಮಿಲಾ ಥಾಪರ್, ಸತೀಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಭಾತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್, ದೇವಕಿ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಮಜು ದಾರುವಾಲ ಅವರು ಬಂಧನ ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

