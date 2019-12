ಮೋಡದ ಮರೆಯಲಿ ಮೋದಿಗೆ ಕಾಣದ 'ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯ'

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಮೋಡದ ಮರೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೂ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಣಲು ಮೋಡಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಡಿ.26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ರಿಂದ 11:00ರ ವರೆಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಹ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಸೌರ ಕನ್ನಡಕ ಹಿಡಿದು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೋಡಗಳು ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು.

'ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯರಂತೆ ನಾನೂ ಸಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌, ನನಗೆ ಸೂರ್ಯನ ದರ್ಶನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೋಯಿಕೋಡ್‌ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡೆ' ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Like many Indians, I was enthusiastic about #solareclipse2019.

Unfortunately, I could not see the Sun due to cloud cover but I did catch glimpses of the eclipse in Kozhikode and other parts on live stream. Also enriched my knowledge on the subject by interacting with experts. pic.twitter.com/EI1dcIWRIz

— Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2019