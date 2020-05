ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಮಿಷನ್‌: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 225 ಜನರನ್ನು ಕರೆತಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ

ಮುಂಬೈ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 225 ಮಂದಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಅಡಿ 225 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

First Air India special flight from the US brings in 225 Indians from San Francisco to Mumbai: Dr S Jaishankar, External Affairs Minister #VandeBharatMission (File pic) pic.twitter.com/JA28atX24v

— ANI (@ANI) May 11, 2020