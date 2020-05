ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್: ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕರೆತರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ವಿಷನ್‌ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಢಾಕಾದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೊ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಢಾಕಾದಿಂದ ಮೊದಲ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಹೊರಡಲಿದ್ದು 2020 ಮೇ.8ರಂದು ತಲುಪಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

First Batch of Indian Students have arrived at airport for boarding #AirIndia flight home to India. They are being assisted in completing the formalities by @ihcdhaka

Operation #VandeBharat@HardeepSPuri @listenshahid @diprjk @airindiain pic.twitter.com/zgLa85ZoI6

— India in Bangladesh (@ihcdhaka) May 8, 2020