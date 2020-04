ಖಾನ್ಪುರ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಲಾಕ್ ಡೌನ್‌‌ನಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.40ರಿಂದ 50 ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಕಾರಣ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತ ದ್ರಾವಣ ಬರುವುದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು 10ದಿನಕ್ಕೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಖಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

