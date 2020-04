ಮೇ 3ರವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೊ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇ 3ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿಎಲ್) ತಿಳಿಸಿದೆ.

To contain spread of COVID 19, Namma metro train services remains suspended until further orders or till 3rd of May 2020. Details in the press release . FKI pic.twitter.com/bHL8Cq55Wr

— BMRCL (@cpronammametro) April 14, 2020