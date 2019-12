ಟ್ವೀಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಚಿತ್ರ: ಆಟೊ ದೂಡಿದ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರವೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಟೊರಿಕ್ಷಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ದೂಡುತ್ತಿರುವ ಚಾಲಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೊ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ರಸ್ತೆಬದಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿವರವೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳೆಂದರೆ...

Photo.. (ಚಿತ್ರ)

Story.... (ಕತೆ)

Happy ending... (ಸುಖಾಂತ್ಯ)

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತ ಭಾಸ್ಕರ ರಾವ್‌ ಅವರು, ‘ಜೀವರಹಿತ ದೇಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಟೊವನ್ನು ದೂಡುವುದರವರೆಗೂ... ಪೊಲೀಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ದರಿರುತ್ತಾರೆ... ಧನ್ಯವಾದಗಳು...’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಹಲವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿನೀಲ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸರೋದೆ ಎಂಬುವವರು, ‘ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೈಚಾಚಬೇಕು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Just loving the walk the talk and showing everyone to follow help to grow

ವೈಟ್‌ಫಿಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಪೌಲ್ ಎಂಬುವವರು, ‘ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಆಟೊ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೈಟ್‌ಫಿಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Just read the news on bangalore police imposed fines on errant auto drives who keeps on overcharging and denying to ply! Great initiative and please do the same at whitefield! Thank You

— Poul (@PoulomeeB) December 5, 2019