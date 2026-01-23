14 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್: ವರದಿ

<p><strong>ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ:</strong> ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿಯು 14 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ನೌಕರರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 14 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. </p><p><strong>ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ?</strong></p><ul><li><p>ವೆಬ್ ಸರ್ವೀಸ್, </p></li><li><p>ರಿಟೇಲ್,</p></li><li><p>ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊ,</p></li><li><p>ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ,</p></li><li><p>ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ</p></li></ul><p>2022ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ 27 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆಜಾನ್ ಘೋಷಣೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹3.14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ.ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1.5 ಲಕ್ಷ ಋತು ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಮೆಜಾನ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>