iPhone 14 ಬಿಡುಗಡೆ: ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ | ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ನೂತನ ಐಫೋನ್ 14 ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನೂತನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 14, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು 14 ಪ್ರೊ ಹಾಗೂ 14 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರಿಸಿವೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಐಫೋನ್ ಸರಣಿಯ ಬೆಲೆ ₹79,900ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

iPhone 14 128gb ₹79900

iPhone 14 256gb ₹89900

iPhone 14 512gb ₹109900

iPhone 14 Plus 128gb ₹ 89900

iPhone 14 Plus 256gb ₹ 99900

iPhone 14 Plus 512gb ₹ 119000

iPhone 14 Pro 128gb ₹ 129900

iPhone 14 Pro 256gb ₹ 139900

iPhone 14 Pro 512gb ₹ 159900

iPhone 14 Pro 1TB ₹ 179900

iPhone 14 Pro Max 128gb ₹139900

iPhone 14 Pro Max 256gb ₹149900

iPhone 14 Pro Max 512gb ₹169900

iPhone 14 Pro Max 1TB ₹189900

ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್‌ ಮಾದರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದರಗಳು ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ದರವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೋರ್ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಫರ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಫರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.



ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್‌ ಮಾದರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ



