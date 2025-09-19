<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ Cellecor ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ COMET CBS-05 Pro ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಇದು ಹಳೆಯ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ<strong> </strong>ಕೇವಲ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಬೆಲೆ ₹5,499, Cellecor ಅಧಿಕೃತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು BIG C ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, PAI ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, LOT ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೋನೋವಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, B ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸತ್ಯ ಏಜೆನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಂಗೀತ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಕೊಳ್ಳಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p><p>ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಸೆಲ್ಲೆಕೋರ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಅಗರವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ <a href="https://cellecor.com">https://cellecor.com</a></p><p><strong>ವಿಶೇಷತೆಗಳು</strong></p><p>4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ - 10 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್</p><p>ಟೈಪ್-ಸಿ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್</p><p>ಬ್ಲೂಟೂತ್ V5.3</p><p>USB ಡ್ರೈವ್, SD ಕಾರ್ಡ್, 3.5mm AUX ಪೋರ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ 6.35mm ವೈರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಬೆಂಬಲ</p><p>80W ಸ್ಪೀಕರ್ ಔಟ್ಪುಟ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>