Grokipedia | ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸವಾಲು: ‘ಗ್ರೊಕಿಪೀಡಿಯಾ’ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ:</strong> ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು, ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನು ಹೋಲುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೊಪೀಡಿಯಾ ‘ಗ್ರೊಕಿಪೀಡಿಯಾ’ವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಗ್ರೊಕಿಪೀಡಿಯಾ 0.1ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ‘ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.America Party: ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್.<p>ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಂತೆಯೇ ಬಳಕೆದಾರರೇ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಎ.ಐ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ‘ಎಕ್ಸ್ಎಐ‘ (xAI) ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ,</p><p>ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪ್ರಚುರುಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ’ಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟ.<p>ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (ಅಮೆರಿಕದ ಸಮಯ) ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರೊಕಿಪೀಡಿಯಾ ‘ಕ್ರ್ಯಾಶ್‘ ಆಯಿತು. ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಐ ನಿರ್ಮಿತ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೊಪೀಡಿಯಾ ವಿಷಯಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾದರರೇ ಬರೆದ 80 ಲಕ್ಷ ವಿಷಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p><p><a href="https://grokipedia.com/">grokipedia.com </a>ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ‘ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್‘ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಬಹುದು.</p>.ಇವಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>