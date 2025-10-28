ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologygadget news
ADVERTISEMENT

Grokipedia | ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸವಾಲು: ‘ಗ್ರೊಕಿಪೀಡಿಯಾ’ ಬಿಡುಗಡೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:27 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

America Party: ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:America Party: ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
America Party: ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟ
ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇವಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇವಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌
ಇವಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌
Elon MuskWikipedia

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT