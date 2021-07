ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮೈಕ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ‘ಇನ್‌ 2ಬಿ’ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ʼಇನ್‌ʼ ಸರಣಿಯ ‘ಇನ್ ನೋಟ್ 1’ ಮತ್ತು ‘ಇನ್‌ 2ಬಿ’ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.

ARM ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್‌ A75 ಆಧಾರಿತ ಆಕ್ಟಾಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್‌ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.‌

6.52 ಇಂಚಿನ ಎಚ್‌ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 5,000ಎಂಎಎಚ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ, 13ಎಂಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5ಎಂಪಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

4 ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್, 64 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫೋನ್ ₹ 7,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 6 ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ ಹಾಗೂ 64 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ₹ 8,999ಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಕಂಪೆನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ (micromaxinfo.com) ಹಾಗೂ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 6 ರಿಂದ ಫೋನ್‌ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

The #NoHangPhone is built to perform. With an AnTuTu score of 176847, the powerful ARM Cortex A75 Octacore processor will ensure that INdia goes on & on, Non-Stop.

Buy #MircomaxIN2b, 4+64GB at ₹7,999 & 6+64GB at ₹8,999 from 6th August on @Flipkart & https://t.co/udXRDYsYnL pic.twitter.com/LWyLXrYE3d

— IN by Micromax (@Micromax__India) July 30, 2021