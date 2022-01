ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ 'ಇನ್‌ ನೋಟ್‌ 2': ಬೆಲೆ ₹13,490

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ 'ಇನ್‌ ನೋಟ್‌ 2' ಇಂದಿನಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

'ಇನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸ್ಲೋಗನ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ನೋಟ್‌ ಮಾದರಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಇನ್‌ ನೋಟ್‌ 2' ಎರಡನೇ ಫೋನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಅಮೊಲೆಡ್‌ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಗ್ಲಾಸ್‌ ಫಿನಿಶ್‌ ಹೊರ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ ಕೂಲಿಂಗ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ಫೋನ್‌ನ ವಿಶೇಷ. ಪ್ರಸ್ತುತ 4ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ ಮತ್ತು 64ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಫೋನ್‌ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ ಮಾಡಲು ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಸೆನ್ಸರ್‌ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 6.43 ಇಂಚು ಅಮೊಲೆಡ್‌ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ (ಫುಲ್‌ ಎಚ್‌ಡಿ+), ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ ಕೂಲಿಂಗ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್‌ ಹೀಲಿಯೊ ಜಿ95 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌, 5000 ಎಂಎಎಚ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 30ವ್ಯಾಟ್‌ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.

