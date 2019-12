ನೋಕಿಯಾದ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಕೈರೋದಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಎಂಡಿ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ನ ಹೊಸ 'ನೋಕಿಯಾ 2.3' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೋಕಿಯಾ 8.2 ಮತ್ತು ನೋಕಿಯಾ 5.2 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ 2.3 ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಿಯಾನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಚಾರ್‌ಕೋಲ್‌; ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಬೆಲೆ 109 ಯೂರೊ (ಸುಮಾರು ₹8,700) ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೊರ ಕವಚ, 6.2 ಇಂಚು ಎಚ್‌ಡಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಹೀಲಿಯೊ ಎ22 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌, 2 ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ ಹಾಗೂ 32 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಎಸ್‌ಡಿ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ 400 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

