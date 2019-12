ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಬಜೆಟ್‌ ಫೋನ್‌: ಬೆಲೆ ₹ 8,199

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೋಕಿಯಾ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಎಚ್‌ಎಂಡಿ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ನ 'ನೋಕಿಯಾ 2.3' ಬುಧವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 27 ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

2020ರ ಮಾರ್ಚ್‌ 31ರೊಳಗೆ ನೋಕಿಯಾ 2.3 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ರೀಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್‌, ಚಾರ್ಕೋಲ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ₹ 8,199 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

