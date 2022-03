ನವದೆಹಲಿ: ಶಓಮಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅತಿ ನೂತನ ರೆಡ್ಮಿ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ರೆಡ್ಮಿ 9 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿರುವ ರೆಡ್ಮಿ 10, ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ:

4GB RAM + 64GB: ₹9,999

6GB RAM + 128GB: ₹11,999

The moment we've been waiting for!

The new #Redmi10 will be available in two variants.

4GB + 64GB ➡️ ₹9,999*.

6GB + 128GB ➡️ ₹11,999*.

The gates to the sale will be #Un10cked on 24.03.2022 with @Flipkart. 🌟

Use your @HDFC_Bank cards to get up to ₹1,000* instant discount.🙌 pic.twitter.com/LdK4ikcH7w

— Redmi India (@RedmiIndia) March 17, 2022