ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ 'ಎಂ' ಸರಣಿಯ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಎಂ31 ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

6ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ + ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 64 ಜಿಬಿ ಹೊಂದಿರುವ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಂ31' ಬೆಲೆ ₹14,999 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. 128 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 6ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ ಒಳಗೊಂಡ ಫೋನ್‌ಗೆ ₹15,999 ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್‌ 5ರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

6.4 ಇಂಚು ಫುಲ್‌ ಎಚ್‌ಡಿ ಸೂಪರ್‌ ಅಮೋಲೆಡ್‌ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಎಕ್ಸಿನೋಸ್‌ 9611 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. 512ಜಿಬಿ ವರೆಗೂ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮೈಕ್ರೊಎಸ್‌ಡಿ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ ಇದೆ.

ಓಷಿಯನ್‌ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್‌ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ ನೊ ಕಾಸ್ಟ್‌ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ಫೋನ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

64ಎಂಪಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸರ್‌, 5ಎಂಪಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೊ ಲೆನ್ಸ್‌, 8ಎಂಪಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್‌ ಆ್ಯಂಗಲ್‌ ಲೆನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ತ್‌ ಸೆನ್ಸರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 32 ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. 4ಕೆ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌, ಸ್ಲೋ ಮೋಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಹೈಪರ್‌ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.

Presenting the #MegaMonster #GalaxyM31 that comes with a mega 64MP Quad Camera and 6000mAh battery. The #SamsungM31 goes on sale on 5th March, 12 noon. Available at Amazon, Samsung Online Store and Leading Retail Stores. Get notified: https://t.co/INfNC7LteQ pic.twitter.com/qboCBqW6FW