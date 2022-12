ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಟೆಕ್‌ನೊ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಒಂದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಟೆಕ್‌ನೊ ಪೋವಾ 3 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಈ ಮೊದಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ₹11,999 ದರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿ ₹2000 ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ₹9,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟೆಕ್‌ನೊ ಪೋವಾ 3

6.9 ಇಂಚಿನ ಎಚ್‌ಡಿ+ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಹಿಲಿಯೊ G88 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು Mali G52 GPU ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಹಿತ ತ್ರಿವಳಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಲೂ, ಇಕೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್‌ನೊ ಹೇಳಿದೆ.

ನೂತನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ನೊ

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) December 21, 2022