ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೆಕ್‌ನೊ ಕ್ಯಾಮನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿರುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುವ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಟೆಕ್‌ನೊ ಕ್ಯಾಮನ್ 19 ಪ್ರೊ ಮಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಆವೃತ್ತಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹಿಂಬದಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಹುವಿಧದ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಟೆಕ್‌ನೊ ಕ್ಯಾಮನ್ 19 ಪ್ರೊ

13 GB RAM (ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ವರ್ಚುವಲ್ RAM) ಮತ್ತು 128 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 64 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜತೆಗೆ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ.

6.8 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್‌ಎಚ್‌ಡಿ+ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜತೆಗೆ 33W ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಜತೆಗಿದೆ.

iPhone 14 ಬಿಡುಗಡೆ: ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ | ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Get ready to welcome the trendiest & revolutionary smartphone, emerged in combination with technology and ART.

TECNO Camon 19 Pro Mondrian is coming to meet you. Unwrapping in just THREE days.

Get Notified- https://t.co/eBjbR2YJj3

#TECNOMobile#TECNOCAMON19ProMondrian pic.twitter.com/uM30x0dUwi

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) September 12, 2022