ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ವಿಕ್ರಮ್‌ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಕುಳಿಯ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಂದ್ರಯಾನ–2

ಚಂದ್ರಯಾನ–2 ಉಪಗ್ರಹವು ಚಂದ್ರನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಕುಳಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪಿತಾಮಹ ‘ವಿಕ್ರಮ್‌ ಸಾರಾಭಾಯಿ’ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿದೆ.

Paying tributes to the Father of the Indian Space Program, Dr. Vikram Ambalal Sarabhai on his birth anniversary.

Recently, Chandrayaan-2 captured the Sarabhai Crater on Moon. Read more here https://t.co/VQwS4HYh0g#VikramSarabhai pic.twitter.com/3MjLM3yTX5

