ಟಿ–ಶರ್ಟ್ ಬರಹ: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಚಾಹಲ್‌ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಧನಶ್ರಿ ವರ್ಮಾ ಬೇಸರ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕುರಿತು ನಟಿ, ಡಾನ್ಸರ್ ಧನಶ್ರಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇಧನದ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಚಹಲ್ ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಟಿ–ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಧನಶ್ರಿ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಚಹಲ್ ಅವರು 'Be Your Own Sugar Daddy' ಎಂಬ ಬರಹ ಹೊಂದಿರುವ ಟಿ–ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಧನಶ್ರಿ, 'ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಭಾವುಕಳಾದೆ. ತೀರ್ಪು ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ, ತೀರ್ಪು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತ(ಚಾಹಲ್ ) ಮೊದಲು ಹೊರಟು ಹೋದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟಿ–ಶರ್ಟ್ ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದಾಗಲೇ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ಟಿ–ಶರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಧರಿಸಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಚ್ಚೇಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಹಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>