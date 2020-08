ಚಂದ್ರಯಾನ–2: ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಂದ್ರಯಾನ–2 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋದನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೊ) ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ.

‘ಚಂದ್ರಯಾನ–2 ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಆರ್ಬಿಟರ್‌ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಇಸ್ರೊ ಗುರುವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Today #Chandrayaan2 completes one year on Moon orbit. #Chandrayaan2 was successfully inserted in to Lunar orbit on August 20, 2019.

