ನೊಬೆಲ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು-8: ಮರೆತ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿ

ಮೇರಿ ಬ್ರಂಕೋವ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಯಾಟಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನೀಗ, ಟಿ-ಕೋಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಬ್ರಂಕೋವ್.

ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಂಕೋವ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಂದು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆಗ ಇವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಥೇಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೆಲ್ಟೆಕ್ ಕೈರೊಸೈನ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಫ್ರೆಡ್ ರಾಮ್ಸ್ಡೆಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಬ್ರಂಕೋವ್ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಶಿಮೊನ್ ಸಕಾಗುಚಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿಯ ರಕ್ತಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಟಿ-ಕೋಶಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಆಟೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಎನ್ನಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಂಕೋವ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ಸ್ಡೆಲ್ ಕೂಡ ಆಟೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆಟೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಇಲಿಯೊಂದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಇಲಿ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬು ಯೋಜನೆಯ ಹುಟ್ಟು. ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಕಿರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ತಳಿ. ಈ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಗಂಡುಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಟೊ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತವೆ. ಗಂಡುಇಲಿಗಳಲ್ಲಿಯಷ್ಟೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಇದು 'ಎಕ್ಸ್' ಎನ್ನುವ ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್–ಕ್ರೊಮೋಸೋಮು ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತು ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮರಿಗೆ ದಾಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. 'ವೈ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ, ಜೋಡಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಣತಂತು ತಂದೆಯಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಿಷ್ಠ ಇಲಿಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು 'ಸ್ಕರ್ಫಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.

ಸ್ಕರ್ಫಿ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಮೈ ಮೇಲೆ ರೋಮಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುರುಪೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಗುಲ್ಮ ಮತ್ತು ದುಗ್ಧ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಊದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರುಹು. ಈ ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ ಕಾಲ ಬದುಕುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ದೋಷ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದೂ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವರ್ಣತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಎಂಬುದೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಿದವರು ಬ್ರಂ