ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರೋವರ್‌ ಇಳಿದ ದೃಶ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾ

ಕೇಪ್‌ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್‌: ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ತನ್ನ ಗಗನನೌಕೆ ಕಳಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

You might have seen photos from Mars, but have you seen high-speed video?

🤩 We captured our @NASAPersevere rover’s final minutes of descent and landing in a way never seen before. Take a look: https://t.co/CQQtlWAzNF pic.twitter.com/uR3dtocwLF

— NASA (@NASA) February 23, 2021