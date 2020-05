ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಡ್ಡಯನ ಯಶಸ್ವಿ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸ್ಪೇಸ್‌ ಎಕ್ಸ್ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಏನಿದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಮೊ 2 ಮಿಷನ್?

ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಮೋ- 2 ಮಿಶನ್ ಎನ್ನುವುದು ನಾಸಾದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಬೆಹೆನ್ಕೆನ್ ಹಾಗೂ ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಹರ್ಲೀ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಕಾನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 12.30- 1.00 ಗಂಟೆಗೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ .

Falcon 9 lifts off from historic Launch Complex 39A and sends Crew Dragon to orbit on its first flight with @NASA astronauts to the @space_station pic.twitter.com/UOoaKiQaFk

— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020