ಬೆಂಗಳೂರು: ಚುಟುಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್‌, ತನ್ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ರ್ಯಾಷ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದರು. ಹರಿದು ಬಂದ ದೂರುಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಸೂಚಿಸುವವರೆಗೂ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

The Android app has now been fixed. The latest version (8.28.2) should no longer crash on launch –– you’re good to go ahead and update when it becomes available for you. Thanks for your patience.

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2020