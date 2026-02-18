ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನ; ವಾರದ ಖರ್ಚಿಗೆ ದಂಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ

<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಜೀವಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು? ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಹ ಎಂಬುವವರು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾರದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಹ ’ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ₹18,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ₹12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲ’. ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ತಡೆ .<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಹ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಅವರು ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕಿದ್ದರು. </p><p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ನಗರವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ</p><p>ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಬಳಕೆದಾರ ‘ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ವಾಸಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಹೊಸತೆನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>