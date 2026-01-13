ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುವ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ

<p>ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟವೆಂದರೂ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಆದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ‘ಎಕ್ಸ್‘ (ಟ್ವಿಟರ್) ಮಾಲೀಕ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ತುಸು ಕಷ್ಟವೇ. </p><p>ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ಮಾಲೀಕರೂ ಆಗಿರುವ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರೂಪಕ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್, ಟ್ವೀಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕ್ ‘ಬಹುಶಃ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ. ಫೋನ್ ಪರದೆ ನೋಡಿ ಸಮಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೊರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿರೂಪಕ ಸಹಿತ ನೆರೆದವರು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಫೋನ್ ಪರದೆ ನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಡಾ. ಅಭಿಜೀತ್ ದೇಸಾಯಿ ಎನ್ನುವವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಫೋನ್ ನೋಡುವರಿಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಹೊಸತನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ, ಫೋನ್ ನೋಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿನಯೋಗಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ?’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>