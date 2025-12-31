ಮೋದಿ ಜೀ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕೊಡಿ: ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗನ ಮನವಿ

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ‘ಮೋದಿ ಜೀ ನನಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಗಭ್ರೂಜಿ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ ಕಟುಂಬ: ವಿಡಿಯೊ.<p>ಗಭ್ರೂಜಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಕುರಿತು, ‘ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಭ್ರೂಜಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ, ನನಗೆ ಭಾರತದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಕೇವಲ 8 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಕೊನೆದಾಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>’ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಬಿಳಿಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಎಂದು. ಈ ದೇಶವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೀದಿ ಬದಿ ಆಹಾರ, ಅಪರಿಚಿತರ ಸಹಾಯ, ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ದಯೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>