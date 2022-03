Happy Holi 2022: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ ಮರಳಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ ಬಳಕೆದಾರರು #HappyHoli #Holi #HappyHoli2022 ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಬಳಸಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Holi 2022 – ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಹೋಳಿ ಟ್ರೆಂಡ್...

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक यह रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए। — Narendra Modi (@narendramodi) March 18, 2022

Wishing everyone a very Happy Holi! Play safe and have a incredible year ahead. #HappyHoli #RP17 pic.twitter.com/5OGOQCMU3K — Rishabh Pant (@RishabhPant17) March 18, 2022

The only festival where color doesn’t define you….

Happy Holi everyone 🌈 ❤️✨ pic.twitter.com/lK1IXB3wMa — Nikki Tamboli (@nikkitamboli) March 17, 2022

Happy Holi from Vrindavan 💗🌺 Another year of celebrating Holi firstly with Banke Bihari Laal 💓 pic.twitter.com/dI4PaZXR0L — Mansi 🌺 (@Maansyyy) March 16, 2022

Let's burn all social evil with holika and welcome the new beginning with open arms ! Happy Holi to everyone ❤ pic.twitter.com/zFcaFLyOjC — Desi Thug (@desi_thug1) March 17, 2022

Wishing you all a very "Happy Holi!🎉". Jai Shree Krishna🌺🙏#होली pic.twitter.com/xcVycmUpQc — Kanhaiya Jha (@iamKanhaiyaJha) March 18, 2022