ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಿಷೇಧ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಕೂ’ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ವಾರ ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ‘ಕೂ’ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆರ್ ಅಪ್ರಮೇಯ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A very warm welcome to the official handle of the Government of Nigeria on @kooindia! Spreading wings beyond India now. 🙂 @mayankbidawatka pic.twitter.com/9ufSOKI7sd

— Aprameya R (@aprameya) June 10, 2021