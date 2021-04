ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ, ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಮೂರ್ಖರ ದಿನ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ... ಏನಿದು ಕುಹಕ?

ನವದೆಹಲಿ: ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಗುರುವಾರ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ1.1ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಬಡ್ಡಿದರ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮಾದವೆಂಬ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಟ್ವೀಟಿಗರು, 'ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಲು ಮೂರ್ಖರ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕುಹಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಇರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ 'ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪ್ರಮಾದ' ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲವರು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿತ; ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರ

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ'ಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರ್ಷವೀಡಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಟ್ವೀಟಿಗರು ನಗೆಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್‌ ಆನೇವಾಲೆ ಹೈ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೂ ಸಹ ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್‌ ದಲ್ದಾನಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕುಟುಕಿದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

Oversight is a natural phenomenon when focus is on flying Propaganda Kites - Feel sorry for officers of Finance Ministry who have to bear brunt of political stunts of Jumla Sarkar !! #smallsavings — Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) April 1, 2021

Today not a April fool day today as a Happy oversight Day😅😅🤔#NirmalaSitharaman #oversight pic.twitter.com/zx9u6YIs46 — Patel Dhruvin (@DBP_1414) April 1, 2021

ENJOY #NationalJumlaDay

WATCH:

A few clips arranged in a funny way in this video 🤔 BT don't say 😕 #मोदी_दिवस

It's #AprilFoolsDay . MEANWHILE!!#AskYourPrimeMinister abt

Jobs

GD6

Privatisation

Vaccination FARMERS SAY #No_MSP_No_Vote CONFUSED 'TAI' SAY#oversight DAY pic.twitter.com/J6nzseCF2l — BAJPAI,PANKAJ,IN🇮🇳 (@pankajbajp16) April 1, 2021

Country & its economy is running on #oversight since 2014. — Niraj Bhatia (@bhatia_niraj23) April 1, 2021

Alright, for the people who are wondering what is “oversight” actually is. Here it is.

Thank me later 😄#oversight #NirmalaSitharaman #interestrates pic.twitter.com/f1KH6UnySo — Manjunath ಮಂಜುನಾಥ್ ‏‎‎ (@ManjunathTahir) April 1, 2021

This slogan was an #oversight. It has been withdrawn. pic.twitter.com/l8VX5DuEdl — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) April 1, 2021

Don't ever get fooled by "One Nation-One Election" idea As we see with today's decision of PPF, the only reason Modi Govt takes some decision in favour of people is due to fear of elections. Otherwise they would loot you for 5 years continuously without any fear! — Dhruv Rathee 🇮🇳 (@dhruv_rathee) April 1, 2021