Nano Banana AI Saree: ಏನಿದು ‘ನ್ಯಾನೊ ಬನಾನ ಎಐ ಸ್ಯಾರಿ’ ಟ್ರೆಂಡ್‌?

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಓಪನ್ಎಐನ 'ಜಿಬ್ಲೀ' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಫೋಟೊವನ್ನು ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೆಲಬ್ರೆಟಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದರು.</p><p>ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೃಜಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗೂಗಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ 'ನ್ಯಾನೊ ಬನಾನ ಎಐ ತ್ರಿಡಿ' ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಂಗೆಳೆಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಜೆಮಿನಿ ಎಐನ 'ನ್ಯಾನೊ ಬನಾನ ಎಐ ಸ್ಯಾರಿ' ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋಟೊವನ್ನು ರೆಟ್ರೊ ಶೈಲಿಯ ಫೋಟೊವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>ನಟಿ ಮಣಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ 90 ದಶಕದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎಐ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದು, ವೈಟ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರಿ, ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪ್ರಾಂಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಏನಿದು 'ನ್ಯಾನೊ ಬನಾನ ಎಐ ಸ್ಯಾರಿ'?</strong></p><p>ಇದೊಂದು ಎಐ ಟೂಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಟೊವನ್ನು ರೆಟ್ರೊ ಶೈಲಿಯ ಫೋಟೊವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಪ್ರಾಂಫ್ಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೆಮಿನಿಯ 'ನ್ಯಾನೊ ಬನಾನ ಎಐ' ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಂತೆ ಫೋಟೊಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p>ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್ ರಚಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಜೆಮಿನಿ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.</p></li><li><p>ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ, ಎಐ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದರೆ, 'ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ' ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.</p></li><li><p>ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಬ್ಬರೆ ಇರುವ ಪೋಟೊವನ್ನು(ಸೊಲೊ ಇಮೇಜ್) ಅಪ್ಲೊಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. </p></li><li><p>ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.</p></li><li><p>ಇದಾದ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೋಟೊ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.</p> </li></ul>