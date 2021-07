ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಿರು ವಿಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಟಿಕ್‌ ಟಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಟ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು.

2020 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಸೇರಿ ಚೀನಾದ 58 ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.

ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು.

ಇದೀಗ, ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ಟಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಕುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಯು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ (TickTock)ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

So yes, TickTock might very well be coming to India. ByteDance has filed the trademark for the same in the country.

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 20, 2021

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 20, 2021