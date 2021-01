ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಕಾವೇರಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಟೆಕ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖಗಳು ಈಗ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹುಡುಕುತ್ತ 'ಸಿಗ್ನಲ್‌' ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುತೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲೇ ಇರುವುದೊ, ಬಿಡುವುದೊ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ ಗೂಗಲ್‌ ಪ್ಲೇಸ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಪೇಟಿಎಂ ಸಿಇಒ ವಿಜಯ್‌ ಶೇಖರ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

They say, market has power. We are the largest market.

Here in India WhatsApp / Facebook are abusing their monopoly & taking away millions of users' privacy for granted.

We should move on to @signalapp NOW.

It is upto us to become victim or reject such moves. https://t.co/iCmKoyLc5x

— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) January 11, 2021