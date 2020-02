ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ: ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕರಡಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್ : ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ವಿನೂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರಡಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH Gujarat: An airport official at Sardar Vallabhai Patel International Airport in Ahmedabad dressed in 'bear' costume to scare away langoors on the premises. (Source-Airport Authority of India) pic.twitter.com/Qa6iIPFoLq

— ANI (@ANI) February 7, 2020