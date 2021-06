ಬೆಂಗಳೂರು: ಟ್ವಿಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಗೆಯೇ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ರುಚಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನುವುದು ದಿಢೀರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತಾ ಫುಡ್ ಟ್ರೋಟರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಚಿಪ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರೆಸಿಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಖಾತೆದಾರರು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಖಾದ್ಯವೆಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Minimum 14 years of rigorous imprisonment for this confession of Murder pic.twitter.com/wKVaceg1rl

— Gabbbar (@GabbbarSingh) June 7, 2021