<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೊ ಗೀಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಯುವ ಜನತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.</p><p>ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ರೀಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಭಯಂಕರ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ.</p><p>ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಆ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನ್ನಡಿಗ ವಿ.ಸಿ ಸಜ್ಜನವರ ಅವರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯುವಕನೊಬ್ಬ ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೊಗಾಗಿ ರೈಲು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ರೈಲು ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p><p>ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಇಂತಹ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತವರನ್ನು ಹುಚ್ಚರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ತಪ್ಪು ಸಹ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನು, ಸಜ್ಜನವರ ಅವರ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಇಂತವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಇಂತಹವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>