ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಂಶ; ಲೋಗೊ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮಿಂತ್ರಾ

ನವದೆಹಲಿ: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಫ್ಲಿ‌ಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಫ್ಯಾಶನ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಲತಾಣ (ಇ-ಟೇಲರ್) ಮಿಂತ್ರಾ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲೋಗೊ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮಿಂತ್ರಾ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರನ್ನು ಮಿಂತ್ರಾ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಲೋಗೊ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಿಂತ್ರಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಲೋಗೊ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

ಅವೆಸ್ತಾ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ನ ನಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬಾಕೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮುಂಬೈನ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್‌ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ರಶ್ಮಿ ಕರಂಧಿಕರ್, ದೂರಿನನ್ವಯ ನಾವು ಮಿಂತ್ರಾ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಲೋಗೊ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಮೇಲ್ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವೆಸ್ತಾ ಫೌಂಡೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಳವಳವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮಿಂತ್ರಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Congratulations to our founder. She did it what apparently seemed impossible. Thank you everyone for your support. We're overwhelmed by the response. Kudos to @myntra for addressing the concerns and respecting the sentiments of millions of women. 🙏 pic.twitter.com/Iwb4e3LoLq

— Avesta Foundation (@Avestaonline) January 30, 2021