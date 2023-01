ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ: ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೊ ತಾರೆ ನೀರಜ್‌ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ, ತಾವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಜಯದ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಸಾಧಾರಣ, ಬೆನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆನಂದ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.



Just watching the workout routine of @Neeraj_chopra1 reminds me of the extraordinary, back-breaking effort that lies ‘behind-the-scenes’ of any victory. Nothing comes easy… pic.twitter.com/cgMRcZaDkq

