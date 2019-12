ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಸೀಟ್‌ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಶ್ವಾನದ ಸವಾರಿ; ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ!

'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವುದು,...' ಇಂಥ ಹಲವು ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಬಿಬಿಸಿ ನಿರೂಪಕ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗುವ ಜತೆಗೆ ನಗುವಿನ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಗಂಭೀರ ನೋಟ ಬೀರುತ್ತ, ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಮುಂಗಾಲಿಟ್ಟು ಸವಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಶ್ವಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಸಿಯ ಟಾಮ್‌ ಬ್ರೂಕ್‌ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಟಾಕಿಂಗ್‌ ಮೂವೀಸ್‌' ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರೂಕ್‌, ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಶ್ವಾನದ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಸವಾರಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

This is the most Indian photo bomb 😂 pic.twitter.com/dtAcmByofW

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತ ಹೆದರದೆ ಸಹಜ ಸವಾರಿಯಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ಶ್ವಾನ ಮುಂಗಾಲನ್ನು ಆತನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 'ಇಂಡಿಯನ್‌ ಫೋಟೊ ಬಾಂಬ್‌' ಒಕ್ಕಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಿಮ್‌ ಕಿಂಬರ್‌ ಎಂಬ ಟ್ವೀಟಿಗ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 1ರಂದು ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 25 ಸೆಕೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿಡಿಯೊ ಈಗಾಗಲೇ 99,900ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 1,207ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

This is one of the reasons I love going back to India. Stuff like that is just normal 😂 https://t.co/fvEMvzUHo4

— Gaurav Gupta (@NottinghamGupta) December 8, 2019