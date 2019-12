ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಂತಾ ಆದ ಕೊಹ್ಲಿ; ಆಶ್ರಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಉಡುಗೊರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ದದ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ, ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಮೀಸೆ, ಹುಬ್ಬು. ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುವ ಸಾಂತಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್‌ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಆಗಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಿಢೀರ್‌ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟು ಖುಷಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ವಿರಾಟ್‌ ಉಡುಗೊರೆ ಮೂಟೆಯನ್ನು ತಂದು ಯಾರು ಏನೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ದರೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್‌ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ನಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 'ಸ್ಪೈಡರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುವಿರೇ?‘ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಓ...ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿರಾಟ್‌ ಟೊಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡ ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.

Watch @imVKohli dress up as 🎅 and bring a little Christmas cheer to the kids who cheer our sportspersons on, all year long!

This joyful season, let’s remember to spread the love. pic.twitter.com/VF8ltmDZPm

— Star Sports (@StarSportsIndia) December 20, 2019