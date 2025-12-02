ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಳಂತೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್: ರೈತರ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ!

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:08 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:08 IST
FarmerSunny LeonePoster

