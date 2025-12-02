ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಳಂತೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್: ರೈತರ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ!

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ‘ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ’ ಬೀಳದಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಹೊಸ ಉಪಾಯವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ನಿಯೋನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಂದ ಕಿಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ‘ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರೈತ ಚೆಂಚು ರೆಡ್ಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫಸಲಿನ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ದಾರಿಹೋಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚೆಂಚು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 10 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಫೋಟೊ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ದಾರಿಹೋಕರ ಗಮನ ಫಸಲಿನ ಬದಲು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, ಬೆದರು ಗೊಂಬೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೊಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>