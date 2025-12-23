ಅಮೆರಿಕ ಟು ಭಾರತ: ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೇಟಿಗೆ 12,800 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಯುವಕ

<p>ಸ್ನೇಹ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 12,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹೌದು, ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಪುಣೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿಫ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಂದವರು ಯಾರೆಂದು ಕುಳಿದಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ಆದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಖರ್ಚಿಫ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದು ದೂರದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪ್ರೇಶಿತ್ ಗುಜಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ವೇಶ್ ವೈಭವ್ ಟಿಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಇತರರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>